Şanlıurfa'da 275 kilogram eroin ele geçirildi
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Şanlıurfa'da 275 kilogram eroin ele geçirildi

Şanlıurfa'da 275 kilogram eroin ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda 275 kilogram eroin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda 275 kilogram eroin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı.

Kent merkezinde bir tırı durduran ekipler, "Kyra" isimli dedektör köpekle yaptıkları aramada 275 kilogram eroin ele geçirdi.

Operasyonda 2 zanlı, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu madde nakletmek" suçundan gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da 275 kilogram eroin ele geçirildi
Şanlıurfa'da 275 kilogram eroin ele geçirildi
Şanlıurfa'da 275 kilogram eroin ele geçirildi
Şanlıurfa'da 275 kilogram eroin ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın

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