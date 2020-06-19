Şanlıurfa'da 27 bina karantinaya alındı
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Şanlıurfa'da 27 bina karantinaya alındı

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 27 binada karantina uygulaması başlatıldı.

Şanlıurfa'da 27 bina karantinaya alındı
19.06.2020 20:45 | Son Güncelleme: 19.06.2020 22:02

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 27 binada karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda Eyyübiye'de 4, Haliliye'de 7, Karaköprü'de 7, Viranşehir'de 7 ve Suruç ilçesinde 2 binanın 14 gün karantinaya alınması kararlaştırıldı.

Öte yandan, kent merkezi ve ilçelerindeki 2 mahalle ile 2 sokak ve 8 binada uygulanan karantina da sona erdirildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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