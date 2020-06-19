Şanlıurfa'da 27 bina karantinaya alındı
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Şanlıurfa'da 27 bina karantinaya alındı

Şanlıurfa'da 27 bina korona virüs nedeniyle karantinaya alınırken 2 mahalle, 2 sokak ve 8 binada ise karantina uygulamasına son verildi.

Şanlıurfa'da 27 bina karantinaya alındı
19.06.2020 20:34 | Son Güncelleme: 19.06.2020 20:38

Şanlıurfa'da 27 bina korona virüs nedeniyle karantinaya alınırken 2 mahalle, 2 sokak ve 8 binada ise karantina uygulamasına son verildi.

Şanlıurfa İl Hıfzıssıhha Kurulu, yeni karantina kararları aldı. Kararda, Karaköprü ilçesinde 7 bina, Haliliye ilçesinde 7 bina, Eyyübiye ilçesinde 4 bina, Suruç ilçesinde 2 bina, Viranşehir ilçesinde 7 bina korona virüs nedeniyle karantinaya alınırken 2 mahalle, 2 sokak ve 8 binada ise karantinaya son verildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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