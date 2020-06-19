Şanlıurfa'da 27 bina karantinaya alındı
Şanlıurfa'da 27 bina korona virüs nedeniyle karantinaya alınırken 2 mahalle, 2 sokak ve 8 binada ise karantina uygulamasına son verildi.
19.06.2020 20:34 | Son Güncelleme: 19.06.2020 20:38
Şanlıurfa'da 27 bina korona virüs nedeniyle karantinaya alınırken 2 mahalle, 2 sokak ve 8 binada ise karantina uygulamasına son verildi.
Şanlıurfa İl Hıfzıssıhha Kurulu, yeni karantina kararları aldı. Kararda, Karaköprü ilçesinde 7 bina, Haliliye ilçesinde 7 bina, Eyyübiye ilçesinde 4 bina, Suruç ilçesinde 2 bina, Viranşehir ilçesinde 7 bina korona virüs nedeniyle karantinaya alınırken 2 mahalle, 2 sokak ve 8 binada ise karantinaya son verildi. - ŞANLIURFA
Kaynak: İHA