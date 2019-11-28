Şanlıurfa'da 25 öğrenci yemekten zehirlendi

28.11.2019 17:18 | Son Güncelleme: 28.11.2019 17:22

Şanlıurfa'da 25 öğrenci, okulda yedikleri yemekten zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.



İddiaya göre, Eyyübiye ilçesi Altınbaşak Mahallesi'nde taşımalı eğitim gören ilkokul öğrencileri, öğle saatinde yedikleri yiyeceklerden zehirlendi. 25 öğrenci, kusma ve karın ağrısı şikayeti sonucu ambulans ve özel araçlarla Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavileri tamamlanan öğrenciler taburcu edilirken yetkililer öğrencilerin yediği yiyeceklerden numune aldı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA