Şanlıurfa'da 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı - Haberler
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Şanlıurfa'da 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Şanlıurfa'da 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandıŞANLIURFA Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde çeşitli suçlardan 24 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

CEYLANPINAR, ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

ŞANLIURFA Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde çeşitli suçlardan 24 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro ekipleri, cezaevi firarisi İ.Ş.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, iki günlük fiziki ve teknik takip sonrası 24 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firarinin ilçeye bağlı Selahattin Eyyubi Mahallesinde saklandığını belirledi. Şafak operasyonu düzenleyen ekipler, İ.Ş.'yi saklandığı ikamette gözaltına aldı.

İ.Ş., işlemlerinin ardından tekrar cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa'da 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

Şanlıurfa'da 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

Şanlıurfa'da 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Atan - 3. Sayfa

Asayiş Büro, Ceylanpınar, Şanlıurfa, Hisarcık, 3. Sayfa, Haber

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