Şanlıurfa'da 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cinayet hükümlüsü yakalandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü jandarma tarafından yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 1997 yılında Aydın'da "kasten adam öldürme" olayıyla ilgili olarak aranan ve hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Bülent K'nin ailesinin yanına geleceğini belirledi.

JASAT ekiplerince takibe alınan hükümlü, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

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