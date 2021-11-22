Şanlıurfa'da 24 derslikli okulun yapımı için protokol imzalandı - Haberler
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Şanlıurfa'da 24 derslikli okulun yapımı için protokol imzalandı

AA / Mehmet Fatih Aslan - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da 24 derslikli okulun yapımı için protokol imzalandı

Şanlıurfa'da 24 derslikli okul yapımı için protokol imzalandı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da 24 derslikli okul yapımı için protokol imzalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen imza törenine, Vali Abdullah Erin, İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt ve ATAA İnsani Yardımlaşma Derneği yetkilileri katıldı.

ATAA İnsani Yardımlaşma Derneği'nin destekleriyle Şanlıurfa'da çok sayıda hayırlı hizmetin hayata geçirildiğini kaydeden Vali Erin, yeni yapılacak okulun hayırlı olmasını dileyerek bağışçılara ve dernek yetkililerine teşekkür etti.

Protokol kapsamında, Eyyübiye ilçesinde 35 bin metrekarelik arazi üzerine, MEB özel projesi uygulanarak 750 öğrenci kapasiteli 24 derslikli bir lise okul binası inşa edilecek.

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AA / Mehmet Fatih Aslan - Son Dakika Haberleri

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