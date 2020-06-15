Şanlıurfa'da 24 bina karantinaya alındı
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Şanlıurfa'da 24 bina karantinaya alındı

Şanlıurfa'da 24 bina korona virüs nedeniyle karantinaya alınırken, 1 mahalle, 2 sokak ve 7 binada ise karantina uygulamasına son verildi.

Şanlıurfa'da 24 bina karantinaya alındı
15.06.2020 23:49 | Son Güncelleme: 16.06.2020 00:16

Şanlıurfa'da 24 bina korona virüs nedeniyle karantinaya alınırken, 1 mahalle, 2 sokak ve 7 binada ise karantina uygulamasına son verildi.

Şanlıurfa İl Hıfzıssıhha Kurulu, yeni karantina kararları aldı. Kararda Karaköprü ilçesinde 10 bina, Haliliye ilçesinde 7 bina, Eyyübiye ilçesinde 3 bina, Siverek ilçesinde 1 bina ve Viranşehir ilçesinde 3 bina korona virüs nedeniyle karantinaya alınırken, bir mahalle, 2 sokak ve 7 binada ise karantinaya son verildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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