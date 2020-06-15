Şanlıurfa'da 24 bina karantinaya alındı
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Şanlıurfa'da 24 bina karantinaya alındı

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 24 binada karantina uygulaması başlatıldı.

Şanlıurfa'da 24 bina karantinaya alındı
15.06.2020 22:57 | Son Güncelleme: 15.06.2020 23:23

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 24 binada karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda Karaköprü'de 10, Haliliye'de 7, Eyyübiye'de 3, Viranşehir'de 3, Siverek'te 1 binanın 14 gün karantinaya alınması kararlaştırıldı.

Öte yandan, Karaköprü, Haliliye, Eyyübiye, Birecik, Suruç ve Viranşehir'deki bir mahalle ve 9 binada uygulanan karantina ise sona erdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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