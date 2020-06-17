Şanlıurfa'da 236 adet sahte altın ele geçirildi
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Şanlıurfa'da 236 adet sahte altın ele geçirildi

Şanlıurfa'da 236 adet sahte altın ele geçirildi Biri meslekten ihraç edilen polis olmak üzere 3 kişi gözaltına alındı Şanlıurfa'da 236 adet sahte altın ile altın yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

17.06.2020 23:01 | Son Güncelleme: 17.06.2020 23:50

Şanlıurfa'da 236 adet sahte altın ele geçirildi

Biri meslekten ihraç edilen polis olmak üzere 3 kişi gözaltına alındı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da 236 adet sahte altın ile altın yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili biri meslekten ihraç edilen polis olmak üzere 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep istikametine giden bir aracı durdurup arama yaptı. Yapılan aramada 200 adet tam altın, 12 adet yarım altın ve 24 adet çeyrek altın olmak üzere toplam 236 adet sahte altın ele geçirildi. Aralarında imalathanenin de bulunduğu 3 farklı adrese yapılan baskında ise 420 gram ağırlığında sahte olduğu değerlendirilen altın levha, 10 adet sahte yarım altın, 1 adet sahte çeyrek altın, yaklaşık 35 gram sahte eritme altın, 1 adet hassas terazi, 2 adet altın basımında kullanılan kalıp, 1 adet hassas kalınlık ölçüm aleti, 1 adet maşa, 5 adet metal eritmekte kullanılan hazne, 1 adet baskı makinesi, 1 adet bükme makinesi, 1 adet eritme makinesi, 1 adet tel astar makinesi, 1 adet sabit mengene ile döküm ve imalatta kullanılan birçok malzeme ele geçirildi. Operasyonda 1'i meslekten ihraç edilen polis memuru olmak üzere 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Şanlıurfa'da 236 adet sahte altın ele geçirildi

Kaynak: İHA

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