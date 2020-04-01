Şanlıurfa'da 23 bin 917 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi Şanlıurfa'da 23 bin 917 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, olayla ilgili 4 tır sürücüsü gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da 23 bin 917 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, olayla ilgili 4 tır sürücüsü gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yürüttükleri istihbarat çalışması sonrası Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerindeki 4 tır içerisinde gümrük kaçağı sigara olduğunu belirledi. Ekiplerce düzenlenen operasyonda, dedektör köpek yardımıyla yapılan aramalarda tırların gizli bölmelerinde 23 bin 917 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 tır sürücüsü ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Kaynak: AA