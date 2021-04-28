Şanlıurfa'da 22 ton sahte tarım gübresi ele geçirildi
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Şanlıurfa'da 22 ton sahte tarım gübresi ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı / BEKİR ŞEYHANLI - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'da 22 ton sahte tarım gübresi ele geçirildi Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde Jandarma Suç Araştırma Timleri ile İstihbarat ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, sahte barkotlu 22 ton tarım gübresi ele geçirildi.

Şanlıurfa'da 22 ton sahte tarım gübresi ele geçirildi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde Jandarma Suç Araştırma Timleri ile İstihbarat ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, sahte barkotlu 22 ton tarım gübresi ele geçirildi. Olayda bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri ile İstihbarat ekiplerince, Eyyübiye ilçesine bağlı Yenice Mahallesinde bir adreste kaçak ve sahte tarım gübresinin piyasaya sürüleceği bilgisine ulaşıldı. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde JASAT tarafından adrese düzenlenen operasyonda, depo olarak kullanılan dükan içerisinde 22 ton sahte barkotlu tarım gübresi ele geçirildi. Olayda M.D. gözaltına alındı. Şüpheli şahıs ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Şanlıurfa'da 22 ton sahte tarım gübresi ele geçirildi
Şanlıurfa'da 22 ton sahte tarım gübresi ele geçirildi
Şanlıurfa'da 22 ton sahte tarım gübresi ele geçirildi
Şanlıurfa'da 22 ton sahte tarım gübresi ele geçirildi
Şanlıurfa'da 22 ton sahte tarım gübresi ele geçirildi
Şanlıurfa'da 22 ton sahte tarım gübresi ele geçirildi
Şanlıurfa'da 22 ton sahte tarım gübresi ele geçirildi
Şanlıurfa'da 22 ton sahte tarım gübresi ele geçirildi
Şanlıurfa'da 22 ton sahte tarım gübresi ele geçirildi
Şanlıurfa'da 22 ton sahte tarım gübresi ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR ŞEYHANLI

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