ŞANLIURFA'DA 22 TON KAÇAK GÜBRE ELE GEÇİRİLDİ

ŞANLIURFA'da jandarmanın düzenlediği operasyonda 22 ton kaçak gübre ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

ŞANLIURFA'da jandarmanın düzenlediği operasyonda 22 ton kaçak gübre ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eyyübiye ilçesi Yenice Mahallesi'ndeki bir depoda kaçak gübre bulunduğu ve piyasaya sürüleceği bilgisine ulaştı. Ekiplerin depoya yaptığı baskında, çuvallar içerisinde sahte barkodlu 22 ton gübre ele geçirildi. Depo sahibi M.D. gözaltına alınarak sorgulamak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı