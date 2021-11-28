Şanlıurfa'da 217 kilo eroin ele geçirildi - Haberler
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Şanlıurfa'da 217 kilo eroin ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Şanlıurfa'da 217 kilo eroin ele geçirildi

Şanlıurfa'da durdurulan bir tırda, maddi değeri 20 milyon TL olduğu tahmin edilen 217 kilogram eroin ele geçirildi.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da durdurulan bir tırda, maddi değeri 20 milyon TL olduğu tahmin edilen 217 kilogram eroin ele geçirildi. 5 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Şanlıurfa - Diyarbakır karayolunda şüphe üzerine bir tırı durdurdu. Durdurulan tırda narkotik köpeği Lozen ile yapılan aramada, 217 kilogram eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan Ö.M., Y.Ş., Ö.Ş., A.Ö. ve A.Ş.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Ele geçirilen uyuşturucunun tahmini piyasa değeri 20 milyon TL olduğu tahmin edilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da 217 kilo eroin ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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