Şanlıurfa'da 210 sikke ele geçirildi - Haberler
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Şanlıurfa'da 210 sikke ele geçirildi

AA / Eşber Ayaydın - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da 210 sikke ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince, Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda kırsaldaki bir evde tarihi eser bulunduğu belirlendi.

KOM ekiplerince düzenlenen operasyonda, Roma, Bizans ve İslami dönemlere ait olduğu değerlendirilen 210 gümüş sikke ele geçirildi.

Ekipler tarafından 1 şüpheli gözaltına alındı.

AA / Eşber Ayaydın - Son Dakika Haberleri
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