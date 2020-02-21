Şanlıurfa'da 21 kilogram esrar ele geçirildi
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Şanlıurfa'da 21 kilogram esrar ele geçirildi

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK-YPG'ye finans sağlamak amacıyla Suriye'den getirildiği belirlenen 21 kilogram esrar ele geçirildi.

21.02.2020 12:10 | Son Güncelleme: 21.02.2020 12:10
Şanlıurfa'da 21 kilogram esrar ele geçirildi

'da terör örgütü PKK/KCK-YPG'ye finans sağlamak amacıyla 'den getirildiği belirlenen 21 kilogram esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, narko-terör faaliyetleri ile mücadele çalışmaları kapsamında, terör örgütlerine finans sağlamak amacıyla Suriye'den kaçak yollarla Akçakale ilçesine uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekiplerce, terör örgütü PKK/KCK-YPG'yle bağlantılı Suriye uyruklu M.E.A'nın Akçakale'deki adresine operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramada, 21 kilogram esrar ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, firari zanlının bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA
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