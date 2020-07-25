Şanlıurfa'da 205 ev karantinaya alındı ŞANLIURFA'da, koronavirüs vakalarının görüldüğü kent merkezi ve ilçelerdeki 205 ev karantinaya alındı, 120 evde uygulanan karantina ise sona erdi.

ŞANLIURFA'da, koronavirüs vakalarının görüldüğü kent merkezi ve ilçelerdeki 205 ev karantinaya alındı, 120 evde uygulanan karantina ise sona erdi.

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi. Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca vakaların görüldüğü 205 evde 14 günlük karantina uygulanmasına karar verildi. Öte yandan kent merkezi ve ilçelerde 120 evde uygulanan karantina ise sona erdi.

Kaynak: DHA