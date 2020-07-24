Şanlıurfa'da 205 ev karantinaya alındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Şanlıurfa'da 205 ev karantinaya alındı

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 205 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Şanlıurfa'da 205 ev karantinaya alındı
24.07.2020 23:37 | Son Güncelleme: 24.07.2020 23:46

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 205 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda Birecik'te 20, Ceylanpınar'da 21, Eyyübiye'de 12, Haliliye'de 37, Karaköprü'de 78, Siverek'te 7, Suruç 11, Viranşehir'de 18 ve Hilvan'da 1 adreste karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Öte yandan, kentteki 120 evdeki karantina ise sona erdirildi.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Sultanahmet'te namaz kılan Muharrem İnce'den kendisini eleştirenlere sert yanıt Güncel
Sultanahmet'te namaz kılan Muharrem İnce'den kendisini eleştirenlere sert yanıt
Ayasofya Camii'nde ilk namaz kılınmaya başlandığı sırada Kemal Kılıçdaroğlu Lozan tweeti attı Politika
Ayasofya Camii'nde ilk namaz kılınmaya başlandığı sırada Kemal Kılıçdaroğlu Lozan tweeti attı
Kahramanmaraş'ta seyir halindeki otomobil alev aldı! 1'i çocuk 2 kişi yanarak öldü 3. Sayfa
Kahramanmaraş'ta seyir halindeki otomobil alev aldı! 1'i çocuk 2 kişi yanarak öldü
3 kentimiz diken üstünde! Koronavirüs vakaları hızla artıyor Sağlık
3 kentimiz diken üstünde! Koronavirüs vakaları hızla artıyor
Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili çirkin paylaşım yapan memur hakkında soruşturma başlatıldı 3. Sayfa
Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili çirkin paylaşım yapan memur hakkında soruşturma başlatıldı
Erzurum Valisi, kentteki vaka sayısının 160 olduğunu açıkladı ve uyardı: Virüsün yayılma hızı devam ediyor Sağlık
Erzurum Valisi, kentteki vaka sayısının 160 olduğunu açıkladı ve uyardı: Virüsün yayılma hızı devam ediyor
Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Pakistan'da fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı gerçek çok farklı çıktı
Pakistan'da fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı gerçek çok farklı çıktı
İran'dan ibadete açılan Ayasofya ile ilgili açıklama: Yüzyılın en önemli olaylarından biri
İran'dan ibadete açılan Ayasofya ile ilgili açıklama: Yüzyılın en önemli olaylarından biri
Son Dakika: Standard Poor's, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
Son Dakika: Standard Poor's, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
Ayasofya'da namaz için ayrılan alana giremeyen vatandaş gözyaşlarına boğuldu
Ayasofya'da namaz için ayrılan alana giremeyen vatandaş gözyaşlarına boğuldu
Ucuz fiyatlarıyla tanınan elektronik perakendecisi İstanbul Bilişim konkordato ilan etti
Ucuz fiyatlarıyla tanınan elektronik perakendecisi İstanbul Bilişim konkordato ilan etti
Ekrem İmamoğlu görüntüleri paylaştı! Kadın makinist linçten son anda kurtarıldı
Ekrem İmamoğlu görüntüleri paylaştı! Kadın makinist linçten son anda kurtarıldı
Lille, Galatasaraylı Mustafa Kapı'yı transfer etti
Lille, Galatasaraylı Mustafa Kapı'yı transfer etti
Pınar Gültekin cinayetinde annenin 'Katil tek değildi' şüphesini 2 bin saatlik görüntüler çürüttü
Pınar Gültekin cinayetinde annenin "Katil tek değildi" şüphesini 2 bin saatlik görüntüler çürüttü
İmamoğlu'ndan Ayasofya davetiyle ilgili soruya dikkat çeken yanıt: Polemik konusu yaratılmak isteniyor
İmamoğlu'ndan Ayasofya davetiyle ilgili soruya dikkat çeken yanıt: Polemik konusu yaratılmak isteniyor
Zeynep Şenpınar katili, genç kızın iç çamaşırları da dahil tüm kıyafetlerini değiştirmiş
Zeynep Şenpınar katili, genç kızın iç çamaşırları da dahil tüm kıyafetlerini değiştirmiş
Ünlü sunucu Özlem Yıldız'ın tatil paylaşımlarına beğeni yağıyor
Ünlü sunucu Özlem Yıldız'ın tatil paylaşımlarına beğeni yağıyor
Putin'den Azerbaycan-Ermenistan gerginliğiyle ilgili günler sonra gelen ilk açıklama: Yakından izliyoruz
Putin'den Azerbaycan-Ermenistan gerginliğiyle ilgili günler sonra gelen ilk açıklama: Yakından izliyoruz
Dünyada günlük vaka sayısı salgının başından beri en yüksek seviyeye çıktı
Dünyada günlük vaka sayısı salgının başından beri en yüksek seviyeye çıktı
Gül yağının saklandığı kumkumayı üreten bir tek o kaldı! Burdurlu usta mesleğini yaşatmaya çalışıyor
Gül yağının saklandığı kumkumayı üreten bir tek o kaldı! Burdurlu usta mesleğini yaşatmaya çalışıyor
Ali Sunal gece yarısı otel sahibiyle kavga etti, Berkay duruma müdahale edip özür diledi
Ali Sunal gece yarısı otel sahibiyle kavga etti, Berkay duruma müdahale edip özür diledi
Radyocu Elçin Özsoy hayatını kaybetti
Radyocu Elçin Özsoy hayatını kaybetti
Aysofya Camii'nde ilk namazı kılmak için ailesiyle Keşmir'den geldi
Aysofya Camii'nde ilk namazı kılmak için ailesiyle Keşmir'den geldi
İlk kavgada şikayetçi olmadığı komşusunun silahlı saldırısına uğrayan şahıs, hayatını kaybetti
İlk kavgada şikayetçi olmadığı komşusunun silahlı saldırısına uğrayan şahıs, hayatını kaybetti
Görenler hem şaşırıyor hem üzülüyor! 10 yıldır tarlaya ölen kardeşinin adını yazıyor
Görenler hem şaşırıyor hem üzülüyor! 10 yıldır tarlaya ölen kardeşinin adını yazıyor
Mario Balotelli'nin eski sevgisili Raffaella Fico, banyo yaparken çırılçıplak poz verdi
Mario Balotelli'nin eski sevgisili Raffaella Fico, banyo yaparken çırılçıplak poz verdi
Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, pembe bikinili pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu
Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, pembe bikinili pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii'nin 24 saat açık kalması için talimat verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii'nin 24 saat açık kalması için talimat verdi
Tansu Çiller'den oğlu Mert Çiller'in eşine şiddet uyguladığı iddialarına yanıt: Kadına kalkan eli kırarım
Tansu Çiller'den oğlu Mert Çiller'in eşine şiddet uyguladığı iddialarına yanıt: Kadına kalkan eli kırarım
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tuma Çelik Donald Trump Özlem Zengin Lütfü Türkkan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beren Saat Hande Erçel Şeyma Subaşı Selçuk Yöntem
Spor Ali Koç Selçuk İnan Ali Şansalan Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Daha Fazla Cuma Namaz Ayasofya Cuma Namazı
Şu an buradasınız: Şanlıurfa'da 205 ev karantinaya alındı - Şanlıurfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.7.2020 23:56:39. #1.14#
title