Şanlıurfa'da 2020'nin ilk tenis turnuvası düzenlendi

13.01.2020 15:44 | Son Güncelleme: 13.01.2020 15:49

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan Tenis Dünyası Tesisi, 2020 yılının ilk turnuvasına ev sahipliği yaptı.



Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün talimatlarıyla gençlere yönelik her türlü eğitim, spor ve sanatsal projelerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa'yı sporun her branşında olduğu gibi teniste de duyurmaya hazırlanıyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan ve Güneydoğu'da bir ilk olma özelliğine sahip Tenis Dünyası, turnuvalara ve çok sayıda sporcuya ev sahipliği yapıyor.



Bu kapsamda Tenis Dünyası'nda düzenlenen Okullar Arası Tenis Turnuvası maçları sona erdi. Turnuvaya kadınlarda 4, erkeklerde 9 takım katılım gösterdi. Toplam 42 sporcunun yer aldığı turnuvada derece alan takımlar bölge şampiyonasına gitmeye hak kazandı. Erkeklerde birinci Hilvan Anadolu Lisesi, ikinci Mahmut İkbal Büyükırcalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, üçüncü Özel Tümleç Lisesi ve dördüncü ise Özel Amaç Lisesi oldu. Kadınlarda ise birinci Yükseliş Koleji, ikinci Özel Amaç Lisesi ve üçüncü de Hilvan Anadolu Lisesi oldu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA