Şanlıurfa'da 2020'de 30 bin 723 sürücüye ceza uygulandı
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Şanlıurfa'da 2020'de 30 bin 723 sürücüye ceza uygulandı

07.02.2021 16:31 | Son Güncelleme: 07.02.2021 16:34
Şanlıurfa'da 2020'de 30 bin 723 sürücüye ceza uygulandı

Şanlıurfa'da 2020 yılında 30 bin 723 sürücüye ceza uygulandı.

Şanlıurfa'da 2020 yılında 30 bin 723 sürücüye ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, toplumsal huzur ve düzeni, vatandaşın can ve mal güvenliğini koruma, kanun hakimiyetini, devlet otoritesini sağlama gibi çok önemli ve hayati görevleri, kanunların kendisine verdiği yetki çerçevesinde üstlenen emniyet teşkilatı, trafik tanzim ve denetimi ile kazaların azaltılması amacıyla da çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda Trafik Denetleme, Bölge Trafik Denetleme ile ilçe trafik birimlerince yapılan trafik tanzim ve denetimlerde çok sayıda araç durdurularak işlem yapıldı.

Ekipler, 2020 yılında il genelinde yaptıkları denetimlerde 15 bin 73 sürücüye muayenesiz araç kullanmak, 8 bin 823 sürücüye sigortasız araç kullanmak, 6 bin 827 sürücüye ise belgesiz araç kullanmaktan ceza işlem uyguladı.

Ekiplerin bu yıl da meydana gelecek kazaları en aza indirmek, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla denetim ve kontrolleri artarak devam edeceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan

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