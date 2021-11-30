Şanlıurfa'da 2 uzun namlulu silah ve 4 tabanca ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda 2 uzun namlulu silah, 4 tabanca ile 65 mermi ele geçirildi.

Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Viranşehir ilçesinde bazı kişilerin silah kaçakçılığı yaptığını tespit etti.

Ekipler, belirledikleri kırsal mahalledeki üç adrese operasyon düzenledi. Evler ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 2 uzun namlulu silah, 5 uzun namlulu silah şarjörü, 6 tabanca şarjörü ve 65 mermi ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye çıkarılan şüphelilerden biri tutuklanırken, biri adli kontrol şartıyla diğer şüpheli de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.