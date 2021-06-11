Şanlıurfa'da 2 polisi silahla yaralayan 3 kişi yakalandı (2)
POLİS YARALAYAN 3 SALDIRGAN TUTUKLANDIŞanlıurfa'da fuhuş yapılan evi takip altına alan 2 polis memurunu ateş açarak yaralayan M.O., S.D. ve İ.C., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
POLİS YARALAYAN 3 SALDIRGAN TUTUKLANDI
Şanlıurfa'da fuhuş yapılan evi takip altına alan 2 polis memurunu ateş açarak yaralayan M.O., S.D. ve İ.C., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak