Şanlıurfa'da 2 polisi silahla yaralayan 3 kişi yakalandı (2)
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Şanlıurfa'da 2 polisi silahla yaralayan 3 kişi yakalandı (2)

Şanlıurfa'da 2 polisi silahla yaralayan 3 kişi yakalandı (2)
Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Haberler | Güncel

POLİS YARALAYAN 3 SALDIRGAN TUTUKLANDIŞanlıurfa'da fuhuş yapılan evi takip altına alan 2 polis memurunu ateş açarak yaralayan M.O., S.D. ve İ.C., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

POLİS YARALAYAN 3 SALDIRGAN TUTUKLANDI

Şanlıurfa'da fuhuş yapılan evi takip altına alan 2 polis memurunu ateş açarak yaralayan M.O., S.D. ve İ.C., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Şanlıurfa'da 2 polisi silahla yaralayan 3 kişi yakalandı (2)
Şanlıurfa'da 2 polisi silahla yaralayan 3 kişi yakalandı (2)
Şanlıurfa'da 2 polisi silahla yaralayan 3 kişi yakalandı (2)
Şanlıurfa'da 2 polisi silahla yaralayan 3 kişi yakalandı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak

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