Şanlıurfa'da 2 otomobilde toplam 84 kilo esrar ele geçirildi
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Şanlıurfa'da 2 otomobilde toplam 84 kilo esrar ele geçirildi

14.11.2020 14:53 | Son Güncelleme: 14.11.2020 14:57
Şanlıurfa'da 2 otomobilde toplam 84 kilo esrar ele geçirildi

ŞANLIURFA'da 2 ayrı otomobilde çuvallara gizlenmiş toplam 84 kilogram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

ŞANLIURFA'da 2 ayrı otomobilde çuvallara gizlenmiş toplam 84 kilogram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 2 otomobili durdurdu. Otomobillerde nakotik köpekleri ile yapılan aramalarda çuvallar içinde 84 kilogram esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, isimleri açıklanmayan iki sürücüyü gözaltına aldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

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