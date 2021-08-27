Şanlıurfa'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı
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Şanlıurfa'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Şanlıurfa'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'da, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3'ü ağır 6 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3'ü ağır 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Bozova yolunun Kızlar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücü ve plakaları öğrenilemeyen Renault marka iki otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Otomobillerin hurdaya döndüğü kazada, H.D. (15), F.D (18), N.D. (9), A.D. (35), İ.Y. (36) ve A.Y. (32) yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine giden 112 acil servis ekiplerinin müdahalede bulunduğu yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 3'ünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı
Şanlıurfa'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı
Şanlıurfa'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Şanlıurfa'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı - Haberler
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