Şanlıurfa'da 2 otomobil çarpıştı: 6 yaralı
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Şanlıurfa'da 2 otomobil çarpıştı: 6 yaralı

13.03.2021 15:45 | Son Güncelleme: 13.03.2021 15:51
Şanlıurfa'da 2 otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Şanlıurfa'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 01 ATF 333 ve 32 HE 121 plakalı otomobiller, Şanlıurfa-Akçakale kara yolu Harran çatı mevkisinde çarpıştı.

Kazada, araçlarda bulunan 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, çevredeki vatandaşların da yardımıyla araçlardan çıkarılarak 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş

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