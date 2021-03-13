Şanlıurfa'da 2 otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Şanlıurfa'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 01 ATF 333 ve 32 HE 121 plakalı otomobiller, Şanlıurfa-Akçakale kara yolu Harran çatı mevkisinde çarpıştı.

Kazada, araçlarda bulunan 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, çevredeki vatandaşların da yardımıyla araçlardan çıkarılarak 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş