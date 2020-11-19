Şanlıurfa'da 2 otomobil çarpıştı: 5 yaralı
19.11.2020 23:13 | Son Güncelleme: 19.11.2020 23:16
Şanlıurfa'da 2 otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'da 2 otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.
Yunus Emre Özçakır idaresindeki 33 DTK 64 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun 12'nci kilometresinde, Mustafa Alkan yönetimindeki 02 NA 152 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücülerden Alkan ile otomobildeki Şaha, Eyüp, Cüriye ve İde Alkan yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan