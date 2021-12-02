Şanlıurfa'da 2 milyonluk change araç operasyonuna 5 tutuklama - Haberler
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Şanlıurfa'da 2 milyonluk change araç operasyonuna 5 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'da 2 milyonluk change araç operasyonuna 5 tutuklama Şanlıurfa'da düzenlenen 2 milyon liralık "change" araç operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da 2 milyonluk change araç operasyonuna 5 tutuklama

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da düzenlenen 2 milyon liralık "change" araç operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz 30 Kasım günü Eyyübiye ilçesindeki Evren Sanayi Sitesinde bazı işyerlerine operasyon düzenlendi. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Oto Hırsızlık Büro ekiplerinin, birçoğu yurt dışından getirilen maddi değeri yaklaşık 2 milyon TL olan araçları parçalanarak haksız gelir elde eden kişilere yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 5'i ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 5 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa'da 2 milyonluk change araç operasyonuna 5 tutuklama

Şanlıurfa'da 2 milyonluk change araç operasyonuna 5 tutuklama

Şanlıurfa'da 2 milyonluk change araç operasyonuna 5 tutuklama

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İhlas Haber Ajansı / Bekir Şeyhanlı - Son Dakika Haberleri

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