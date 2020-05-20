Şanlıurfa'da 2 mahalle ve 3 bina karantinaya alındı
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Şanlıurfa'da 2 mahalle ve 3 bina karantinaya alındı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ve Haliliye ilçelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2 mahalle ve 3 bina karantinaya alındı.

Şanlıurfa'da 2 mahalle ve 3 bina karantinaya alındı
20.05.2020 23:06 | Son Güncelleme: 20.05.2020 23:06

Şanlıurfa'nın Viranşehir ve Haliliye ilçelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2 mahalle ve 3 bina karantinaya alındı.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Viranşehir ve Haliliye ilçelerinde ikamet eden bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Hıfzısıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni tedbirler alındı.

Viranşehir'deki Tunçbilek ve Burç mahalleleri ile Haliliye ve Viranşehir ilçelerindeki 3 binanın 14 gün karantinaya alınması kararlaştırıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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