Şanlıurfa'da 2 mahalle, 2 sokak ve 5 bina karantinaya alındı
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Şanlıurfa'da 2 mahalle, 2 sokak ve 5 bina karantinaya alındı

Şanlıurfa'da 2 mahalle, 2 sokak ve 5 bina karantinaya alındı Şanlıurfa'da, yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2 mahalle ile 2 sokak ve 5 binada karantina uygulaması başlatıldı.

08.06.2020 18:26 | Son Güncelleme: 08.06.2020 18:56

Şanlıurfa'da 2 mahalle, 2 sokak ve 5 bina karantinaya alındı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da, yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2 mahalle ile 2 sokak ve 5 binada karantina uygulaması başlatıldı.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Birecik, Haliliye, Eyyübiye, Viranşehir, Hilvan ve Siverek ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında Hilvan'ın Korgun Mahallesi, Birecik'in Bentbahçesi Mahallesi, Siverek ilçesi Erbey Mahallesindeki Deveboynu ve Geçit sokakları, Viranşehir'de 3, Haliliye ve Eyyübiye ilçelerinde ise birer binanın 14 gün karantinaya alınması kararlaştırıldı.

Öte yandan, kentteki 3 binada uygulanan karantina da sona erdirildi.

Şanlıurfa'da 2 mahalle, 2 sokak ve 5 bina karantinaya alındı

Kaynak: İHA

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