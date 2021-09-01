Son dakika gündem: ŞANLIURFA'DA 2 KİŞİNİN YARALANDIĞI SOPALI KAVGA KAMERADA

Son dakika haberi... ŞANLIURFA'da iki grup arasında çıkan, 2 kişinin yaralandığı kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

ŞANLIURFA'da iki grup arasında çıkan, 2 kişinin yaralandığı kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Narlıkuyu Mahallesi'nde öğle saatlerinde iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Cep telefonu kamerasıyla görüntülenen kavga, ihbar üzerine gelen polisin müdahalesiyle sonlandırıldı. Yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken, kavgaya karıştığı belirlenen bazı kişiler de polis tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı