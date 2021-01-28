Şanlıurfa'da, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavga kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Şanlıurfa'da, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavga kamerada

28.01.2021 12:11 | Son Güncelleme: 28.01.2021 12:15
Şanlıurfa'da, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavga kamerada

ŞANLIURFA'da para meselesi yüzünden akraba iki aile arasında çıkan tüfek, bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA'da para meselesi yüzünden akraba iki aile arasında çıkan tüfek, bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralandı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavga, cep telefonu kameralarına yansıdı.

Yeşildirek Mahallesi'nde dün para meselesi yüzünden husumetli olan akraba Çiftçi ailelerinin bireyleri, cadde üzerinde karşılaştı. İki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflar, birbirlerine pompalı tüfek, bıçak, taş ve sopalarla saldırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, kavgaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Yaralanan Engincan Çiftçi (23) ile Ahmet Çiftçi (34) hastaneye kaldırılırken, kavgaya karıştığı belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.Kavga anı, çevredekiler tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.


Şanlıurfa'da, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavga kamerada
Şanlıurfa'da, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavga kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Selçuk Özdağ Muharrem İnce Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Feyza Aktan Oktay Kaynarca İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Ömer Ali Erol Bulut Arda Turan Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kar Ankara Aralık Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şanlıurfa'da, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavga kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.1.2021 12:23:45. #1.16#
title