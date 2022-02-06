Şanlıurfa'da 2 kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı - Haberler
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Şanlıurfa'da 2 kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Şanlıurfa'da 2 kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa'da otomobile düzenlenen ve 2 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

DİYARBAKIR (İHA) - Şanlıurfa'da otomobile düzenlenen ve 2 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün gece saat 21.00 sıralarında Şanlıurfa- Diyarbakır karayolunun kırsal Akziyaret Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Seyir halindeki 34 BKG 893 plakalı otomobile, aynı yönde seyreden plakası sökülmüş başka bir otomobildeki kişi ya da kişiler tarafından uzun namlulu silahla ateş açıldı. Saldırıda otomobildeki İbrahim Kızılok (30) ile Murat Yılmaz (52) hayatını kaybetti. Olayın ardından saldırganlar, kaza yapan araçlarını bırakarak kaçtı. Saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla bağlantısı olduğu düşünülen kişiyi Siverek ilçesinde gözaltına aldı. Zanlılar sağlık kontrolünden geçirildikten sonra jandarma karakoluna götürüldü. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Diyarbakır, Şanlıurfa, Jandarma, 3. Sayfa, Haber

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