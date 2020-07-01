Şanlıurfa'da 2 kişinin öldüğü kavganın fitilini ateşleyen ilk kavga kamerada
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Şanlıurfa'da 2 kişinin öldüğü kavganın fitilini ateşleyen ilk kavga kamerada

Şanlıurfa'da 2 kişinin öldüğü kavganın fitilini ateşleyen ilk kavga kamerada Şanlıurfa'da iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve 2 kişinin hayatını kaybettiği kavganın fitilini ateşleyen ilk kavganın görüntüleri ortaya çıktı.

01.07.2020 19:29 | Son Güncelleme: 01.07.2020 19:37

Şanlıurfa'da 2 kişinin öldüğü kavganın fitilini ateşleyen ilk kavga kamerada

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve 2 kişinin hayatını kaybettiği kavganın fitilini ateşleyen ilk kavganın görüntüleri ortaya çıktı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Şenocak kırsal Mahallesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada silahla vurulan Halil Erçel ile Ali Erçel olay yerinde hayatını kaybederken Mehmet Erçel, Mahmut Kırmızıkılıç ve Hamit Kırmızıkılıç ise yaralandı.

Sabahki kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Akşam saatlerinde Şenocak kırsal Mahallesinde yaşanan ve 2 kişinin hayatını kaybettiği kavganın fitilini ateşleyen sabahki kavganın görüntüleri ortaya çıktı. Cep telefonuyla çekilen görüntülerde tarafların kadın erkek demeden taş ve sopalarla birbirlerine saldırdıkları görüldü. Silah sesinin de duyulduğu kavgada taraflardan birinin araçla uzaklaşmaya çalıştığı gözlendi.

Olayın geçmişi

Şanlıurfa'da iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi hayatını kaybederken 1'i ağır 3 kişi ise yaralandı.

Sabah saatlerinde Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı İbrik kırsal Mahallesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı. Araya girenler kavgayı ayırdı. Akşam saatlerinde Şenocak kırsal Mahallesinde tekrar karşılaşan aileler, yeniden kavga etti.

Taş, sopa ve silahların da kullanıldığı kavgada Halil Erçel ile Ali Erçel olay yerinde hayatını kaybederken Mehmet Erçel, Mahmut Kırmızıkılıç ve Hamit Kırmızıkılıç yaralandı. Kavga nedeniyle bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine giden jandarma ekipleri, kavgayı ayırırken yaralılar ise ambulanslarla Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Mehmet Erçel'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Cesetler, olay yerindeki incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken kavgada silah kullandığı belirlenen 1 kişi ise gözaltına alındı.

Kavgayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Şanlıurfa'da 2 kişinin öldüğü kavganın fitilini ateşleyen ilk kavga kamerada

Kaynak: İHA

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