Şanlıurfa'da 2 kişinin öldüğü arazi anlaşmazlığı davasında karar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Şanlıurfa'da 2 kişinin öldüğü arazi anlaşmazlığı davasında karar

14.01.2021 19:03 | Son Güncelleme: 14.01.2021 19:06
Şanlıurfa'da 2 kişinin öldüğü arazi anlaşmazlığı davasında karar

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan ve 2 kişinin öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı silahlı kavganın, güvenlik gerekçesiyle Kayseri'de görülen duruşmasında, 24 sanıktan 20'sine çeşitli suçlardan ceza verildi.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan ve 2 kişinin öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı silahlı kavganın, güvenlik gerekçesiyle Kayseri'de görülen duruşmasında, 24 sanıktan 20'sine çeşitli suçlardan ceza verildi.

Güvenlik gerekçesiyle Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, sanıklar A.B, N.B. ve C.B. tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katılırken, bazı tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.

Duruşma, yaşı küçük bazı sanıkların bulunması nedeniyle basına kapalı gerçekleştirildi.

Sanık A.B. savunmasında, olaydan önce başka köyde ikamet eden karşı tarafın ailesini, 4-5 defa darbettiğini öne sürdü. Olay günü de köye gelerek kendilerine taşla saldırdıklarını öne süren A.B, iki el havaya ateş ettiğini, sonrasında da jandarmaya teslim olduğunu anlattı.

Sanık N.B. ise karşı tarafın kendilerini darbetmesi ile başlayan olayda, barışmak için ellerinden geleni yaptıklarını ancak başarılı olamadıklarını belirtti. Kimseyi öldürmediğini öne süren sanık, tahliyesini ve beraatini istedi.

Sanık C.B. de silahının yanlışlıkla ateş aldığını, çıkan kurşunla da kimsenin vurulmadığını kaydederek beraatini ve tahliyesini talep etti.

Diğer sanıklar da savunmalarında birbirlerini suçlayarak beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar A.B. ve N.B'ye, "kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı müebbet, sanık C.B'ye ise aynı suçtan 25 yıl hapis cezası verdi.

Heyet, ayrıca, "basit yaralama", "hakaret", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma", "sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması, taşınması, bulundurulması" ve "suç delillerini yok etme, gizleme" suçlarından da yargılanan sanıklardan A.B, N.B. ve C.B'yi toplam 138 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Tutuksuz 21 sanıktan 17'sine de çeşitli cezalar veren mahkeme heyeti, 4 sanığın ise delil yetersizliğinden beraatine hükmetti.

Olay

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi kırsal Kanatlı Mahallesi'nde 13 Ocak 2019'da 2 aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüşmüştü.

Kavgada V.B, K.B, E.B, C.B, N.B ve A.B. ile Mehmet ve Muzaffer Kubat ile aynı aileye mensup 4 kişi yaralamış, çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Mehmet ve Muzaffer Kubat, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Donald Trump Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş
Magazin Serdar Ortaç Demet Özdemir Murat Dalkılıç İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Mesut Özil Gökhan Gönül İsmail Kartal Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Ankara Instagram Fenerbahçe Çin Halk Cumhuriyeti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şanlıurfa'da 2 kişinin öldüğü arazi anlaşmazlığı davasında karar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.1.2021 19:09:15. #1.15#
title