Şanlıurfa'da 2 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı

Şanlıurfa'da ev ve iş yerlerinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Kentte son günlerde ev ve iş yerlerinde artan hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, M.Ş. A ve Y.A'yı gözaltına aldı. Diyarbakır'dan geldiği öğrenilen şüphelilerin evinde arama yapan polis ekipleri 4 bin TL para, altın bilezik, küpe ve kolye ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA