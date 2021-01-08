ŞANLIURFA - 2 cinayetin şüphelisi saklandığı kümeste yakalandı
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ŞANLIURFA - 2 cinayetin şüphelisi saklandığı kümeste yakalandı

08.01.2021 12:59 | Son Güncelleme: 08.01.2021 13:22

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde farklı tarihlerde 2 kişinin öldürülmesiyle ilgili aranan cinayet şüphelisi, saklandığı kümeste yakalandı.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde farklı tarihlerde 2 kişinin öldürülmesiyle ilgili aranan cinayet şüphelisi, saklandığı kümeste yakalandı.

Bozova ilçesinde borç aldığı Aziz Y'yi 2018 yılında öldürerek aracıyla Atatürk Barajı göletine atan İ.Y, olayın ardından kaçtı.

Zanlı geçen yıl firari durumdayken de para konusunda tartışma yaşadığı kendi ağabeyi Fethi Y'yi de öldürüp cesedini yine baraj göletine attı.

Şüphelinin yakalanması amacıyla Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan özel ekip çalışma başlattı.

Zanlının merkez Eyyübiye ilçesindeki bir evde gizlendiğini belirleyen ekipler, adrese operasyon düzenledi.

Şüpheli İ.Y, üzerindeki sahte kimlik ve ruhsatsız tabancayla evin damındaki güvercin kümesinde gizlenirken yakalandı.

Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından 2 ayrı "tasarlayarak canavarca hisle adam öldürme", "tehdit" ve "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Bu arada, zanlının yakalanmaması halinde diğer bir kardeşini daha öldürmeyi planladığı öne sürüldü.

ŞANLIURFA - 2 cinayetin şüphelisi saklandığı kümeste yakalandı
ŞANLIURFA - 2 cinayetin şüphelisi saklandığı kümeste yakalandı
ŞANLIURFA - 2 cinayetin şüphelisi saklandığı kümeste yakalandı
ŞANLIURFA - 2 cinayetin şüphelisi saklandığı kümeste yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın

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