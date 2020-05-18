Şanlıurfa'da 2 bina karantinaya alındı, 2 binada ise karantina kaldırıldı
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Şanlıurfa'da 2 bina karantinaya alındı, 2 binada ise karantina kaldırıldı

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2 bina karantinaya alındı, 2 binada karantina sonlandırıldı.

Şanlıurfa'da 2 bina karantinaya alındı, 2 binada ise karantina kaldırıldı
18.05.2020 23:12 | Son Güncelleme: 18.05.2020 23:12

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2 bina karantinaya alındı, 2 binada karantina sonlandırıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Viranşehir ilçesine bağlı Yağızlar ve Yenişehir mahallelerinde yaşayan bazı kişilerin Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı.

Bu kapsamda, İl Hıfzısıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni tedbirler alındı.

Söz konusu mahallelerdeki 2 binada 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.

Öte yandan Haliliye ilçesi Devteyşti Mahallesi ve Viranşehir ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde 2 binada 14 gün uygulanan karantinanın sona erdiği bildirildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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