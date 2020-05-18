Şanlıurfa'da 2 bina karantinaya alındı
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Şanlıurfa'da 2 bina karantinaya alındı

Şanlıurfa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 2 bina 14 süreyle karantinaya alındı.

Şanlıurfa'da 2 bina karantinaya alındı
18.05.2020 23:42 | Son Güncelleme: 18.05.2020 23:42

Şanlıurfa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 2 bina 14 süreyle karantinaya alındı.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Viranşehir ilçesine bağlı Yenişehir ve Yağızlar Mahallesinde ikamet eden bazı vatandaşların Covid-19 test sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine İl Hıfzısıhha Kurulunca, salgınla mücadele kapsamında yeni tedbirler alındı.

Bu kapsamda ilçedeki 2 binada 14 gün karantina uygulanmasına karar verildi.

Açıklamada, ayrıca Viranşehir ve Haliliye ilçelerindeki 2 binada uygulanan karantina ise sonlandırıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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