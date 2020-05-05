Şanlıurfa'da 2 bina karantinaya alındı

Şanlıurfa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 2 bina karantinaya alınırken, 3 binada ise karantina uygulaması sonlandırıldı.

Şanlıurfa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 2 bina karantinaya alınırken, 3 binada ise karantina uygulaması sonlandırıldı.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Hıfzısıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni tedbirler alındı. Bu kapsamda, merkez Haliye ilçesinin Devteşti Mahallesi'nde ve Viranşehir ilçesinin Yeni Mahallesi'nde birer kişinin Covid-19 test sonucunun pozitif çıkması nedeniyle kişilerin yaşadığı 2 binada, 14 gün karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Öte yandan, Siverek, Haliliye ve Suruç ilçesinde birer binada uygulanan 14 günlük karantina uygulaması sona erdi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA