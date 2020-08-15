Şanlıurfa'da 2 bin görevliyle koronavirüs denetimi ŞANLIURFA'da 2 bin kişilik personelin katılımıyla, koronavirüs denetimi yapıldı.

ŞANLIURFA'da 2 bin kişilik personelin katılımıyla, koronavirüs denetimi yapıldı. Denetimde 300 kişiye maske takmamaktan para cezası kesildi.

Koronavirüs vaka artış hızının arttığı Şanlıurfa'da kapsamlı şok denetim uygulaması gerçekleştirildi. Kent merkezinde yapılan uygulamaya polis, sağlık müdürlüğü personeli, gıda kontrol görevlisi, vefa sosyal destek grupları ve zabıtalardan oluşan 2 bin görevli personel katıldı. Kent merkezinin yoğun olan bölgeleri, tarihi mekanlar ve ana caddelerde aniden yapılan denetimde, maske takma zorunluluğuna uymayan 300 kişiye para cezası kesildi. Sosyal mesafeye uymayan vatandaşlar görevliler tarafından ikaz edilirken esnaflar ise koronavirüs tedbirlerine göre çalışmaları noktasında uyarıldı.Yetkililer vaka artış hızının önünün kesilmesi için şok denetimlere devam edeceğini belirtti.

Kaynak: DHA