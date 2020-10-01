Şanlıurfa'da 2 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 2 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 2 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ceylanpınar ilçesinde durumundan şüphelenilen 3 kamyonda yaptıkları aramada kasalardaki özel yapılan zulalara gizlenmiş vaziyette 2 bin 400 paket gümrük kaçağı sigara buldu.

Gözaltına alınan 3 sürücü hakkında Ceylanpınar Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş