Şanlıurfa'da 2 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi
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Şanlıurfa'da 2 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi

01.10.2020 10:59 | Son Güncelleme: 01.10.2020 11:02
Şanlıurfa'da 2 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 2 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 2 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ceylanpınar ilçesinde durumundan şüphelenilen 3 kamyonda yaptıkları aramada kasalardaki özel yapılan zulalara gizlenmiş vaziyette 2 bin 400 paket gümrük kaçağı sigara buldu.

Gözaltına alınan 3 sürücü hakkında Ceylanpınar Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş

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