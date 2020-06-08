Şanlıurfa'da 2 bin 367 kök Hint keneviri ele geçirildi
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Şanlıurfa'da 2 bin 367 kök Hint keneviri ele geçirildi

Şanlıurfa'da evinin bahçesinde 2 bin 367 kök Hint keneviri ele geçirilen kişi tutuklandı.

Şanlıurfa'da 2 bin 367 kök Hint keneviri ele geçirildi
08.06.2020 12:33 | Son Güncelleme: 08.06.2020 13:08

Şanlıurfa'da evinin bahçesinde 2 bin 367 kök Hint keneviri ele geçirilen kişi tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Suruç ilçesinde bir evin bahçesinde yasa dışı Hint keneviri ekimi yapıldığını tespit etti.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, bahçede ekili 2 bin 367 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Gözaltına alınan ev sahibi M.A. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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