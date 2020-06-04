Şanlıurfa'da 193 kilogram esrar ele geçirildi
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir kamyonette 193 kilogram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
04.06.2020 10:43 | Son Güncelleme: 04.06.2020 10:43
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir kamyonette 193 kilogram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları kapsamında Siverek'te durumundan şüphelenilen bir kamyoneti durdurdu.
Kamyonetteki aramada, 34 parça halinde 193 kilogram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ticareti yapma" suçundan tutuklandı.
Kaynak: AA