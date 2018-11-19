Şanlıurfa'da 190 milyon TL'lik dev tesis açıldı

200 haneye elektrik üreten atık su arıtma tesisi açıldı

ŞANLIURFA - Avrupa Birliği Hibe Programı çerçevesinde yapımı tamamlanan ve açılışı gerçekleştirilen 190 milyon TL'lik Şanlıurfa Merkez Atık Su Arıtma Tesisi, 200 hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak, arıtılan su da tarım sulamasında kullanılacak.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Avrupa Birliği'nin işbirliği ile hayata geçirilen ve 190 milyon liralık bütçesi ile son dönemlerin en büyük projesi olan Şanlıurfa Atık Su Arıtma Tesisinin açılışı gerçekleştirildi. Şanlıurfa eski havaalanı bölgesinde 168 dönümlük alan üzerine kurulan Merkez Atık Su Arıtma Tesisinin tamamlanmasıyla birlikte 900 binin üzerindeki nüfusun atık suyu doğaya arıtılmış bir şekilde kazandırılacak. Aynı zamanda hem kendi enerjisini hem de 200 haneye yetecek kadar elektrik enerjisi üretecek olan tesis, tarımsal arazilerde de kullanılacak olan arıtılmış suyun oluşturacağı tasarruf ile milli servete önemli oranda katkı sağlamış olacak. Akçamescit Mahallesi'nde kurulan tesiste solar çamur kurutma alanı, dinlenme alanı, ayrıştırma üniteleri, enerji üretim alanı ve çökeltme tankları yer alıyor.

Açılış töreninde ilk olarak tesis ile ilgili teknik bilgiye yer verildi. Daha sonra Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, açıklamada bulundun. Çiftçi, "Şanlıurfa Merkez Atık Su Arıtma Tesisinde incelemelerde bulunduk. Dev bir proje, Türkiye'de önemli bir projedir. Ortaklarımızın olduğu bir projedir. Hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından, teknik heyet ile birlikte alanda incelemelerde bulunuldu.