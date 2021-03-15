Şanlıurfa'da 185 kişiye idari para cezası uygulandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Şanlıurfa'da 185 kişiye idari para cezası uygulandı

15.03.2021 12:41 | Son Güncelleme: 15.03.2021 12:45
Şanlıurfa'da 185 kişiye idari para cezası uygulandı

Şanlıurfa'da korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında denetim ekiplerince 185 kişiye, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymadığı gerekçesiyle idari para cezası uygulandı.

Şanlıurfa'da korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında denetim ekiplerince 185 kişiye, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymadığı gerekçesiyle idari para cezası uygulandı.

Kent genelinde, berberler, toptan gıda satış yerleri, giyim mağazaları, kuyumcular, kırtasiyeler, kozmetik satış noktaları, spor tesisleri, ev eşyaları satış mağazaları gibi halkın yoğun şekilde giriş-çıkış yaptığı iş yerlerinde denetimler devam ediyor. Denetimlerde, işletme sahipleri ve çalışanlarını tedbir kararları ve kurallara karşı duyarlı olmaya davet eden ekipler, 12 Mart 2021 Cuma günü 3 bin 598, 13 Mart 2021 Cumartesi günü 3 bin 13 ve 14 Mart 2021 Pazar günü ise 2 bin 143 iş yerini denetledi. Üç günlük denetimlerde kurallara uymadıkları belirlenen 185 kişiye idari para cezası uygulandı.

Denetimlerin devam edeceği bildirildi. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da 185 kişiye idari para cezası uygulandı
Şanlıurfa'da 185 kişiye idari para cezası uygulandı
Şanlıurfa'da 185 kişiye idari para cezası uygulandı
Şanlıurfa'da 185 kişiye idari para cezası uygulandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Donald Trump Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Lady Gaga Acun Ilıcalı Pelin Öztekin Uraz Kaygılaroğlu
Spor Cüneyt Çakır Halis Özkahya Aykut Kocaman Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şanlıurfa'da 185 kişiye idari para cezası uygulandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 12:46:42. #1.15#
title