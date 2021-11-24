Şanlıurfa'da 18 yıl kesinleşmiş cezası bulunan hükümlü yakalandı - Haberler
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Şanlıurfa'da 18 yıl kesinleşmiş cezası bulunan hükümlü yakalandı

AA / Yasin Dikme - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da 18 yıl kesinleşmiş cezası bulunan hükümlü yakalandı

Şanlıurfa'da hakkında 18 yıl 5 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da hakkında 18 yıl 5 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT ve Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinden yapmaktan hakkında 18 yıl 5 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.B'nin (22) bir adreste saklandığını tespit etti.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, İ.B'yi kaçmaya çalışırken yakaladı.

Gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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AA / Yasin Dikme - Son Dakika Haberleri

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