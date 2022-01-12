ŞANLIURFA - 17 yıl kesinleşmiş cezası olan hükümlü yakalandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, 17 yıl kesinleşmiş cezası olan hükümlü yakalandı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, 17 yıl kesinleşmiş cezası olan hükümlü yakalandı.
Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.U'nun (26) ilçe merkezinde gizlendiği bilgisine ulaştı.
Operasyonla gözaltına alınan E.U, cezaevine gönderildi.