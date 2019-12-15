Şanlıurfa'da 17 kilo 150 gram esrar ele geçirildi
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Şanlıurfa'da 17 kilo 150 gram esrar ele geçirildi

Şanlıurfa'da bağ evinde 17 kilo 150 gram esrar ele geçirildi.

15.12.2019 14:01 | Son Güncelleme: 15.12.2019 14:02
Şanlıurfa'da 17 kilo 150 gram esrar ele geçirildi

'da bağ evinde 17 kilo 150 gram esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptığı istihbarat çalışmalarda kentte yüklü miktarda uyuşturucu getirildiğini belirledi.

Ekipler, uyuşturucunun kent merkezine yakın bir bağ evinde saklandığını bilgisi üzerine söz konusu adrese operasyon düzenledi.

Bağ evinde yapılan aramada 17 kilo 150 gram esrar bulundu.

Gözaltına alınan bir şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Şanlıurfa'da 17 kilo 150 gram esrar ele geçirildi
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