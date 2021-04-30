Şanlıurfa'da 17 günlük sessizlik başladı
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Şanlıurfa'da 17 günlük sessizlik başladı

Şanlıurfa'da 17 günlük sessizlik başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Korona virüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında başlayan "Tam kapanma" süreciyle Şanlıurfa'da 17 günlük kısıtlama sessizliği başladı.

Korona virüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında başlayan "Tam kapanma" süreciyle Şanlıurfa'da 17 günlük kısıtlama sessizliği başladı.

Yurt genelinde tam kapanma uygulamasının başlamasıyla birlikte Şanlıurfa'da sokaklar boş kaldı. Kentte saat 19.00'dan itibaren polis ekipleri, kent merkezindeki bulvar ve caddelerde uygulama noktası oluşturarak yasak saatinde dışarıda bulunan vatandaşları ve araçları kontrol etti. Ekipler, belgesi olmayan sürücülerin geçişine izin vermedi. Kentin en işlek caddelerinde trafik yoğunluğu büyük ölçüde azaldı. İş yerlerinin kapandığı kentte günlük binlerce kişinin ziyaret ettiği tarihi ve turistik Balıklıgöl de sessizliğe büründü.

Polisin denetimlerinin 17 gün boyunca devam edeceği bildirildi. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da 17 günlük sessizlik başladı
Şanlıurfa'da 17 günlük sessizlik başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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