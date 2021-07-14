Şanlıurfa'da 1606 uyuşturucu hap ele geçirildi
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Şanlıurfa'da 1606 uyuşturucu hap ele geçirildi

Şanlıurfa'da 1606 uyuşturucu hap ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, 1606 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, 1606 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Akçakale Gümrük Müdürlüğü ve Akçakale KİBA Adli Kolluk Gümrük Muhafaza ekiplerince, Suriye'nin Tel Abyad kentinden Türkiye'ye giriş yapan bir kişinin üzerinde ve eşyalarında dedektör köpek ile arama yapıldı.

Aramalarda 1606 uyuşturucu hap ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü

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